Beşiktaş, Sabah FC maçı hazırlıklarına başladı

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale maç ve dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı. Öte yandan Down sendromlu çocuklar, Futbol A takımının idmanını ziyaret ettiler. Teknik Direktör Şenol Güneş ile oyuncular idman sonunda çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Siyah-beyazlılar, Sabah FC ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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