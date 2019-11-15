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Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş salonda çalıştı
Beşiktaş salonda çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. İdman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmaları istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak yapıldı.

Sabah çalışmasında yer alan ve cezalı olduğu için Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek durumda olan Domagoj Vida, Abdullah Avcı'dan izin alarak karşılaşmayı izlemek üzere ülkesine gidecek. Milli Takım'ın Andorra kafilesinden çıkartılan Burak Yılmaz ise 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçı hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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