Beşiktaş, Şanlıurfaspor maçı hazırlıklarını tamamladı



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sürdürürken basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman; pas, stretching ve hücum organizasyonuyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışmayla sona erdi.



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