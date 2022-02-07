Beşiktaş seriye bağlayamadı!

Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile sahasında golsüz berabere kalarak zirvenin 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta bu sezonun en dikkat çeken istatistiklerinden birisi, siyah-beyazlıların galibiyet serisi yakalayamaması oldu. Özellikle deplasman maçlarında oldukça kötü bir görüntü ortaya koyan ve 12 karşılaşmada yalnızca 2 galibiyet alan Beşiktaş, dış sahadaki etkisiz performansının da etkisiyle zirvenin uzağında kaldı. Beşiktaş bu sezon yalnızca 1 kez 3 maç üst üste kazanabildi. Sergen Yalçın'ın görevde olduğu sezonun ilk yarısında 3. haftada Karagümrük ve 4. haftada Yeni Malatyspor'u sahasında mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 5. hafta mücadelesinde ise Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 geçmeyi başarmıştı. Kara Kartal, bu 3 maçlık serinin ardından galibiyet serisi yakalayamayarak zirvenin 20 puan gerisine düştü.

Şampiyonluğu getiren seriler!

Geçtiğimiz sezon lige kötü başlamasına karşın daha sonra toparlanan Beşiktaş, üst üste kazandığı karşılaşmalarla zirve ortağı olup daha sonra mutlu sona ulaşmıştı. Geçen sezon Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı üst üste maçlarda mağlup ederek çıkışa geçen siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda 5 kez galibiyet serisi yakaladı. Siyah-beyazlı ekip 3 kez üst üste 3 maç kazanırken, 1 kez üst üste 5 maçtan 3 puanla ayrıldı, 1 kez de üst üste 6 karşılaşmada rakiplerine puan kaptırmadı. 40 maçlık sezonda 26 galibiyet elde eden ve bu galibiyetlerin 20'sini üst üste yakaladığı galibiyet serilerinde kazanan Beşiktaş, bu sezon ise bu istatistiğin uzağında kaldı. Özellikle ligin ilk yarısında Şampiyonlar Ligi ve lig maçlarını bir arada götüremeyen Beşiktaş, milli maç arasında ve Avrupa maçlarının dönüşlerinde yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk potasının uzağına düştü.

Bozhan Memiş