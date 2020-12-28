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Beşiktaş- Sivasspor Canlı Anlatım

Beşiktaş- Sivasspor Canlı Anlatım
Beşiktaş- Sivasspor Canlı Anlatım

Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR

56'Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Fayçal Fajr'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Ersin Destanoğlu;'da kalıyor.

54'Uğur Çiftçi'nin sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

51'Güven Yalçın'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutunda top yandan auta gidiyor.

46' Sivasspor'da Hakan Arslan, devre arasında hakeme yaptığı itirazlar gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

44' Ghezzal'İn kaleyi karşıdan gören noktadan şutunda top kaleci Samassa'da kaldı.

41' Beşiktaş'ta N'koudou, Goiano'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

33' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sol kanattan N'koudou'nun yerden çevirdiği topu kale önünde Mensah üstten dışarı yolladı.

31' Direkten döndü! Sivasspor atağında sağ kanattan ceza alanına yapılan ortada Yatabare'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

25' Sivasspor etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Gradel'in şutunda top üstten dışarı gitti.

18' Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında kale alanında Güven Yalçın kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Gol - Güven Yalcin

15' Atılan uzun topta savunma arkasına sarkan ve ceza sahasında topu kontrol eden Atiba'nın vuruşunda top kaleci Samassa'da kaldı.

3' Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağdan gelen ortada Gradel'in kale önünde kafa vuruşunda kaleci Ersin topu çıkardı.

Maç Başladı 1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı!

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Mensah, Ghezzal, N'Koudou, Güven

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