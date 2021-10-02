Beşiktaş Sivasspor Maç Anlatımı

BEŞİKTAŞ 1:0 SİVASSPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
9' Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Batshuayi'den önce Goutas topu kafayla uzaklaştırdı.
19' Can Bozdoğan'ın ceza yayının hemen önünden yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere gitti.
Pozisyon
32' Sağ kanattan Rosier'in ortasında arka direkte Güven Yalçın'ın yarım volesinde top ağlara gitti.Gol - Güven Yalcin
34' Ceza sahası içinde Kayode, Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle karar iptal edildi.
42' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen yalçın, direkt kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.
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İlk 11'ler
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef de Souza, Can, Kenan, Oğuzhan, Güven, Batshuayi.
SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode