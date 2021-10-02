İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş Sivasspor Maç Anlatımı

Beşiktaş Sivasspor Maç Anlatımı
Beşiktaş Sivasspor Maç Anlatımı

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 1:0 SİVASSPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

9' Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Batshuayi'den önce Goutas topu kafayla uzaklaştırdı.

19' Can Bozdoğan'ın ceza yayının hemen önünden yaptığı vuruşta top savunmaya çarpıp kornere gitti.
Pozisyon 

32' Sağ kanattan Rosier'in ortasında arka direkte Güven Yalçın'ın yarım volesinde top ağlara gitti.Gol - Güven Yalcin

 34' Ceza sahası içinde Kayode, Rosier'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle karar iptal edildi.

42' Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen yalçın, direkt kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

--------------------

İlk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef de Souza, Can, Kenan, Oğuzhan, Güven, Batshuayi.

SİVASSPOR: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.