Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Sivasspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş Sivasspor canlı izle... Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Beşiktaş ile lider Sivasspor üç puan mücadelesi verecek. Haftanın maçı olarak gösterilen karşılaşmada Beşiktaş rakibini yenerek puan farkını kapatmak istiyor. Sivasspor ise sezonun ilk yarısında 3-0 yendiği Beşiktaş'ı bir kez daha yenerek puan farkını korumak istiyor.

Beşiktaş - Sivasspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Sivasspor maçı nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş Sivasspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Beşiktaş - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Diaby, Elneny, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Burak Yılmaz

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Fatih, Ziya, Emre Kılınç, Yatabere

Kartal kritik haftada





Süper Lig'in ikinci yarısına lider Sivasspor'la karşılaşarak başlayacak olan Beşiktaş, oldukça kritik bir haftaya çıkıyor. Zirvenin 7 puan gerisinde kalan Kartal, bu maçı kazanarak liderle arasındaki farkı 4'e indirmenin hesaplarını yapıyor.

Beraberlik çıkmıyor

İki takım arasında oynanan son 10 maçta beraberlik çıkmazken, bu mücadelelerin 6'sını Beşiktaş, 4'ünü ise Sivasspor kazandı. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleden de Rıza Çalımbay'ın ekibi 3-0'lık net bir skorla ayrılmıştı. Daha önce 28 kez karşılaşan iki ekibin maçlarında Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 kez galibiyet elde etmeyi başardı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın evindeki maçlarda ise denge söz konusu. 13 maçta Beşiktaş 5 kez kazanırken, Sivasspor da aynı sayıda galibiyet aldı. 3 maç ise berabere sonuçlandı.

Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Kerem Ersoy yapacak.