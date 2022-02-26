Beşiktaş, Sivas'ta 3 golle güldü!

MAÇTAN DAKİKALAR
9' Ceza sahası sol çaprazdan Yatabare'nin şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.
12' Sağ kanattan son çizgiye inen Ghezzal'in ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira, topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda da top filelere gitti. 0-1
14' Sol kanattan Erdoğan'ın ortasında Montero'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Isaac Cofie'nin şutu az farkla auta çıktı.
26' Sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
39' Kenan'ın ceza sahasının çağ çaprazından vuruşunda top kaleci Muammer'de kaldı.
43' Meras'ın ceza sahası içine ortasında Ghezzal kafayla topu filelere gönderdi. 1-2
49' Fajr'ın köşe vurusunda ceza sahası içerisindeki Camara kafası ile dokundu top üstten auta çıktı.
62' Fajr'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Caner topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.
73' Hakan elle oynadığı gerekçesi ile Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-3
78' Ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya sert bir şutla kaleyi hedef aldı, kaleci Muammer golü önledi.
79' Ghezzal ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topu uzun bir şutla kaleye göndermek istedi. Top direği yalayıp dışarı çıktı.
86' Souza elle oynadığı gerekçesi ile Saka penaltı noktasını gösterdi. Fajr'ın penaltı atışında top ağlarla buluştu. 2-3
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Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
Sivasspor: Muammer, Goutas, Camara (Moussa dk. 83 ?), Caner, Uğur, Hakan, Cofie (Kerem dk. 76), Fajr, Erdoğan, Yatabare, Henrique (Kayode dk. 70)
Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Sefa, Garcia, Koray, Ziya, Özkan
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Necip (Souza dk. 57), Atiba, Ghezzal, Alex (Güven dk. 68), Kenan, Batshuayi (Can dk. 90 ?)
Yedekler: Emre, Rubio, Gökhan, Kerem, Serdar, Emirhan, Demir
Teknik direktör: Önder Karaveli
Goller: Yatabare (dk. 26), Fajr (dk. 86 pen.), (Sivasspor) Batshuayi (dk. 12 ve dk. 72 pen.), Ghezzal (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kart: Welinton, Atiba, Ersin (Beşiktaş)