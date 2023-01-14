Beşiktaş son dakikada güldü

KONYASPOR 1-2 BEŞİKTAŞ
2. dakikada Rosier'in yerden gönderdiği geri pasta kaleci Mert'in kontrol edemediği top ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Masuaku'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada bekletmeden vuran Redmond'un şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
16. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cenk'in pasında ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
22. dakikada Cenk'in ceza yayı önü kaleyi cepheden gören yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fernandes'in şutunu kaleci Erhan son anda çeldi. Arka direğe doğru seken topa Cenk dokunmak istedi fakat yetişemedi.
45+3. dakikada kullanılan taç atışıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Bytyqi kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top uzak direğin yanından auta gitti.
47. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernandes'in yaptığı vuruşta top yakın direğin yanından dışarı gitti.
55. dakikada Welinton'un rakip yarı alanından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
63. dakikada Bytyqi'nin ceza yayı üzerinden direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren N'Koudou Fernandes'e pasını verdi. Fernandes'in topukla penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa düzgün bir vuruş yapan Cenk meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
78. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı önü sol çaprazından yaptığı sert vuruşta top az farkla üstem auta çıktı.
87. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Soner'in kafa vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.
88. dakikada ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Çekiçi'nin sert şutunda kaleci Mert başarılı oldu.
90+5. dakikada N'koudou'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Tayfur dokundu. Devam eden pozisyonda Josef sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 1-2
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Michalak (Muric dk. 64), Hadziahmetovic, Bruno Paz (Soner Dikmen dk. 77), Bytyqi, Muhammet Demir (Çekiçi dk. 46), Diouf (Ikpeazu 90+3 ?)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Kahraman Demirtaş, Cebrail Karayel, Amilton
Teknik Direktör: İlhan Palut
Beşiktaş: Mert Günok, Welinton (Tayfur Bingöl dk. 55), Saiss, Tayyip Talha Sanuç, Rosier, Josef, Fernandes, Masuaku, Redmond (N'Koudou dk. 55), Muleka (Emrecan Uzunhan dk. 90+7 ?), Cenk Tosun (Dele Alli dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Mert Günok (dk. 2 k.k.) (Konyaspor), Cenk Tosun (dk. 67), Josef (dk. 90+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Adil Demirbağ (Konyaspor), Masuaku (Beşiktaş)
Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin
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