Beşiktaş son dakikada yıkıldı! Maç sonucu: Beşiktaş 0 - 1 Wolverhampton

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Wolverhampton'ı konuk etti. İngiliz ekibi maçın uzatma dakikalarında attığı golle karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ 0 - 1 WOLVERHAMPTON
Maçtan dakikalar
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada orta sahada topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleyi cepheden gören noktada vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada Jimenez'in ortasında ceza sahası içinde Vida'ya çarpan top kaleye yöneldi ancak Karius meşin yuvarlağı kontrol etti.
29. dakikada Caner'in ortasında Umut'un pasını alan Adem Ljajic'in topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, üstten dışarı gitti.
34. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens'in rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek yaptığı ortada müsait pozisyondaki Caner'in şutu kaleyi bulmadı.
42. dakikada kullanılan korner atışında Necip'in vuruşunda top Wolwes savunmasına çarpıp direğe takıldı. Direkten dönen topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak top kornere çıktı.
43. dakikada Caner'in ortasında Umut'un vuruşunda savunma araya girdi ve top kaleci Patricio'da kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Caner'in ceza sahası dışından sert şutu, kaleci Patricio'nun kucağında kaldı.
55. dakikada sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta Moutinho'nun ön direğe yaptığı ortaya yükselen Jimenez'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
67. dakikada Saiss'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Karius topu yumrukladı.
68. dakikada Adem Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşu auta çıktı.
83. dakikada gelişen Wolverhampton atağında savunma arkasında topla buluşan Cutrone'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.
90+3. dakikada savunmanın arkasına atılan topta meşin yuvarlağı kapan Boly yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Rebocho, Elneny, Dorukhan (Oğuzhan dk. 79 ?), Lens (Gökhan Gönül dk. 84 ?), Caner, Adem Ljajic, Güven Yalçın ? (Umut dk. 27 ?)
Yedekler: Utku, Enzo, Atiba, Boyd
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Wolverhampton: Patricio, Boly, Coady, Saiss, Neves, Moutinho, Jonny, Doherty, Neto (Traore dk. 46), Gibbs-Whit (Dendoncker dk. 62), Jimenez (Cutrone dk. 79)
Yedekler: Ruddy, Vallejo, Bennett, Vinagre
Teknik Direktör: Nuno Santo
Gol: Boly (dk. 90+3) (Wolverhampton)
Sarı kartlar: Dorukhan, Abdullah Avcı (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Jonny (Wolverhampton)