Beşiktaş son dakikalarda 2 puanı kaçırdı

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta, Antalya deplasmanında takımı yalnız bırakan Welinton ve Rosier, ilk 11'e geri döndü.

Beşiktaş'ta Welinton ve Rosier, ilk 11'e geri döndü. Borussia Dortmund maçında aldığı darbe nedeniyle Antalyaspor karşısında forma giyemeyen Welinton iyileşerek kadroya dahil edildi. Üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosundan çıkarılan Valentin Rosier de, Adana Demirspor maçıyla birlikte formasına kavuşan bir diğer isim oldu. Tedavilerine devam edilen Umut Meraş, Alex Teixeira, Vida, N'Koudou, Necip Uysal ve Mehmet Topal ise Adana Demirspor karşısında takımlarını yalnız bıraktı.

Oğuzhan Özyakup bu sezon ilk kez 11'de

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 11'inde tecrübeli oyuncu Oğuzhan Özyakup'u sahaya sürdü.

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, orta sahada Oğuzhan Özyakup'a formayı verdi. Hafta sonunda Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 72. dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan 28 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor karşısında da mücadeleye ilk 11'de başladı. Geçtiğimiz sezon 35. haftada iç sahada oynanan Ankaragücü karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan deneyimli oyuncu, bu sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor karşısında 69. dakikada oyuna dahil olmuş ancak sonrasında oynanan Gaziantep FK, Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarında süre almamıştı. Oğuzhan, uzun bir aradan sonra Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönerek formasına da kavuştu.

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Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

16. dakikada Vargas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Bjarnason'un kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Pjanic'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Montero'nun penaltı noktası üzerinden gerçekleştirdiği kafa vuruşu savunmada Samet Akaydına'a da çarparak ağlara gitti. 1-0

26. dakikada Ghezzal'dan aldığı pasla sağ kanatta hareketlenen Rosier'in ceza alanına girmeden çizgi üzerinde arka direğe yerden ortasında Larin'in vuruşu filelerle buluştu. Ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

30. dakikada Pjanic, ceza alanı içinde pasını sağ tarafındaki Ghezzal'a verdi. Ghezzal'ın rakibini çalımlayıp ön direğe yaptığı ortada Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

43. dakikada Josef de Souza'nın rakip yarı sahadan ceza alanına gönderdiği uzun topta Batshuayi'nin de araya girmesiyle Deli ile kaleci Ferhat arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Hakem Ali Palabıyık önce faul düdüğü çalsa da VAR uyarısıyla gol kararı verildi. 2-0

45' Josef'in attığı uzun topta kalesini terk eden Ferhat takım arkadaşıyla çarpışınca top doğrudan ağlara gitti.Gol - Souza

45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

46'Hakemin düdüğüyle arşılaşmada ikinci yarı başladı

52. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Larin'in üzerinden atladığı topu arka direkte Rıdvan Yılmaz aldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 3-0

60. dakikada Matias Vargas'ın ceza yayı içerisinden kaleyi sol çaprazdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-1

78. dakikada Assombalonga'nanı pasında topla buluşan Balotelli'nin ceza sahası dışı sağ tarafından kaleye yaklaşık 20 metreden çektiği sert şutta savunmadan da seken top ağlarla buluştu. 3-2

90+7. dakikada kazanılan korner atışında Balotelli'nin indirdiği topa son olarak Assombalonga dokundu. Bu pozisyonda top filelere gitti. 3-3

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 77), Miralem Pjanic (Salih Uçan dk. 65), Oğuzhan Özyakup (Atiba Hutchinson dk. 65), Cyle Larin (Kenan Karaman dk. 65), Michy Batshuayi (Güven Yalçın dk. 90+5 ?)

Yedekler: Mert Günok, Fabrice N'Skala, Can Bozdoğan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Jonas Svensson (Tarık Çamdal dk. 87 ?), Simon Deli, Samet Akaydın, Joher Rassoul (Kaan Kanak dk. 87 ?), Benjamin Stambouli (Mario Balotelli dk. 67), Sinan Kurt (Gökhan İnler dk. 76), Matias Vargas, Birkir Bjarnason, Okewuchukwu Ezeh (Yunus Akgün dk. 46), Britt Assombalonga

Yedekler: Arijanet Muric, Tayyip Talha Sanuç, İzzet Çelik, Metehen Mimaroğlu, Lucas Castro

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Francisco Montero (dk. 20), Josef de Souza (dk. 43), Rıdvan Yılmaz (dk. 52) (Beşiktaş), Matias Vargas (dk. 60), Mario Balotelli (dk. 78), Assombalonga (90+7) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Simon Deli, Mario Balotelli (Adana Demirspor), Francisco Montero, Welinton (Beşiktaş)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu