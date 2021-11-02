Beşiktaş, Sporting CP maçına hazır

Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Fatih Hakan Avşar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan'ın da izlediği antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında, yarın (3 Kasım) TSİ 23.00'de Jose Alvalade Stadı'nda Sporting CP ile karşılaşacak.