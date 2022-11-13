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Beşiktaş stada geldi ve tesislere geri döndü

Beşiktaş stada geldi ve tesislere geri döndü
Beşiktaş stada geldi ve tesislere geri döndü

Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle Beşiktaş-Antalyaspor maçı ertelenirken, kararın açıklanmasının hemen ardından Beşiktaş stada geldi sonra tesislere geri döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, maç için stada ulaştı. Ancak Taksim'de yaşanan patlama nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelenirken, Beşiktaş kararın alınmasından birkaç dakika stada ulaştı ve ardından kafile otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüsün hemen ardından hakemleri taşıyan araç da stadyuma geldi.

Bozhan Memiş
 

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