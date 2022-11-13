Beşiktaş stadında taziye mesajı



Taksim'de bulunan İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan patlamanın ardından Süper Lig'de oynanması planlanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması ertelendi. Yaşanan erteleme sonrasında tribünlerde bulunan taraftarlar stat dışına çıkarılırken, stada gelen Beşiktaş kafilesi de otobüsten inmeden tesislere geri döndü. Stadyumun boşaltılmasıyla birlikte Beşiktaş Kulübü, patlamada hayatını kaybedenler için Vodafone Park'ta taziye mesajı yayınladı. Stadyumda bulunan LED ekranlarda 'Başımız sağ olsun' ve '#Taksim' mesajları yer aldı.

Bozhan Memiş



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