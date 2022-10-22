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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay'a giderek kampa girecek.

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