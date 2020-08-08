İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş taraftarından Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Beşiktaş taraftarından Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Beşiktaş taraftarından Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı iddia edilen Mario Balotelli'ye siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan çağrı yapıyor. Beşiktaş taraftarı, İtalyan golcünün sosyal medyadan 6 gün önce yüklediği fotoğrafa, 1 saat içinde binlerce yorum yaparak 'Come to Beşiktaş' dedi.

Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ın İtalyan golcü Mario Balotelli'yle anlaştığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra Fiorentina'dan Boateng'i kiralamıştı. Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı iddiaları üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balotelli'nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa 1 saat içinde binlerce yorum yazan Beşiktaşlılar, golcü futbolcuya 'Come to Beşiktaş' yazarak, çağrıda bulundular.

Bozhan Memiş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.