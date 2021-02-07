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Beşiktaş tek golle 3 puanı aldı

Beşiktaş tek golle 3 puanı aldı
Beşiktaş tek golle 3 puanı aldı

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

9' Ghezzal'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.

12' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş durumda olan Aboubakar'ın kafa vuruşunda top direk dibinden dışarı çıktı.

21' Beşiktaş'ta N'Sakala, Jevtovic'e yaptığı sert faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı gördü.

37' Josef'in ceza sahasının hemen dışında yaptığı sert vuruşta top üstten dışarı gitti.


Pozisyon 46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

54' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta Welinton uygun durumda topu kafayla dışarıya gönderdi.

55' Beşiktaş'ta Necip Uysal, Shengelia'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Necip Uysal

62' Kendi yarı sahasında aldığı topla ilerleyen Aboubakar, ceza yayından çektiği şutta savunmaya çarpan top kornere gitti.

67' Konyaspor etkili geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sekidika topu, Shengelia'ya çıkardı. Shengelia'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

68' Konyaspor gole yaklaştı! Sağ kanattan yapılan ortada Kravets'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

77' Konyaspor'da Musa Çağıran orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.Sarı Kart - Musa Cagiran

74' Sağ kanatta Rosier savunma arkasına sarktı ve kale sahasına çevirdi. Larin boş kaleye hamle yaptı ama topa dokunamadı.

81' Beşiktaş öne geçti! Atiba'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rosier düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Valentin Rosier

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İLK 11'LER

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

12'Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağ kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş durumda olan Aboubakar'ın kafa vuruşunda top direk dibinden dışarı çıktı.

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