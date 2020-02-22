Beşiktaş Trabzonspor Canlı Anlatımı

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BEŞİKTAŞ 0 - 1 TRABZONSPOR

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

41' Sosa, savunma arkasına sarkan Guilherme'ye pasını göndermek istedi. Kalesinden çıkan Karius topun sahibi oldu.

38' Beşiktaş yine etkili geldi! Lens ceza sahası içine girerek sağdan çizgiye indi yaptığı ortada Burak Yılmaz'dan önce kaleci Uğurcan topun sahibi oldu.

34' N'koudou sol çaprazdan ceza alanına sokuldu kaleyi karşısına alarak sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle önledi.

30' Yarım saatlik dilimde Trabzonspor'un golden sonra yarı alanına çekildiğini görüyoruz. Beşiktaş baskısını artırdı.

29' Beşiktaş beraberlik golü için Trabzonspor'un yarı sahasına yerleşmiş durumda.

27' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağdan gelen ortada Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda ise altı pasta Boateng gelişine şutunu çekti top üstten dışarı çıktı.

24' Sturridge'in falsolu şutu yandan dışarı çıktı.

20' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ruiz topu uzaklaştırdı. Dönen topa Ndiaye vuruşunu yaptı. Bu sefer de Gökhan tehlikenin büyümesini önledi.

16' Burak Yılmaz'ın kullandığı frikik barajdan geri geldi. Devamın savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

15' Trabzonspor'da Da Costa sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan frikik kazandı.Sarı Kart - Manuel da Costa

14' Victor Ruiz, sağ kanattaki Gökhan Gönül'e pasını göndermek istedi. Araya giren Novak topu taca yolladı.

12' Sosa'nın savunma arkasına gönderdiği topta Sörloth istediği kontrolü sağlayamadı ve top auta çıktı.

10' Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Pereira müdahale etti. Dönen topu N'Koudou bekletmeden Elneny'ye gönderdi. Elneny'nin vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top direğin yanından auta gitti.

5' Sörloth takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve dev maç başladı.

İlk 11'ler;

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, N'Koudou, Lens, Boateng, Burak

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth