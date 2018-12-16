Beşiktaş Trabzonspor Canlı İzle| BJK TS Maçı Kaç Kaç?

Beşiktaş Trabzonspor canlı izle Beinsports hd1, Beinsports 4k... bilgileri ile karşınızdayız. Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 127. kez karşı karşıya gelecekler. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'nü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi. İşte mücadeleye dair detaylar...

Beşiktaş Trabzonspor nasıl canlı izlenir?

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Ligde 90 maç yaptılar

Beşiktaş ve Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'deki 91 randevularına hazırlanıyorlar. İki takım arasında oynanan 90 maçta siyah-beyazlıların 36-32 üstünlüğü bulunuyor. 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

İstanbul'da Beşiktaş farkı

Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 17 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 99, Trabzonspor ise 45 gol attı. Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, Vodafone Park'ın yapımı nedeniyle Trabzonspor'u Konya'da ağırlamış, maçı 3-0 da kazanmıştı. Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 44 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 69 golüne karşılık, bordo-mavililer 35 gol attı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

Beşiktaş son 13 maçta bir kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son 12 maçta alınan sonuçlar ise şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2011-2012 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)

2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1

2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2016-2017 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 3 - 4

2017-2018 Beşiktaş-Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2

Beşiktaş, Pepe ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Siyah-beyazlı kulüpte şok bir ayrılık yaşandı. Yıllık 4 milyon 750 bin Euro ücret alan Pepe, yöneticilerle görüşüp, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Devre arası Porto'ya gideceği konuşulan tecrübeli oyuncu için Çin kulüplerinin de devreye girdiği öğrenildi. 35 yaşındaki oyuncu yarın Trabzonspor maçında son kez Vodafone Park'a gelerek taraftarlarla vedalaşacak.