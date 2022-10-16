Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

BEŞİKTAŞ 0 - 1 TRABZONSPOR
MAÇTAN DAKKİALAR
1' İlk düdük geldi ve Vodafone Park'ta dev maç başladı.
5' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.
11' GOL! Maxi Gomez, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Maxi Gomez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
16' Hamsik sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Montero'ya çarpan top kornere gitti.
20' Rosier, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
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İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.
TRABZONSPOR: ğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez.
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