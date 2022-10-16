İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Beşiktaş - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.

BEŞİKTAŞ 0 - 1 TRABZONSPOR

MAÇTAN DAKKİALAR

1' İlk düdük geldi ve Vodafone Park'ta dev maç başladı.

5' Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.

11' GOL! Maxi Gomez, Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında Maxi Gomez'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

16' Hamsik sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Montero'ya çarpan top kornere gitti.

 20' Rosier, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

 

---------------

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst.

TRABZONSPOR: ğurcan, Larsen, Hugo, Bartra, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.