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Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı anlatım | BJK TS canlı skor

Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı anlatım | BJK TS canlı skor
Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı anlatım | BJK TS canlı skor

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor’u konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ 1 - 2 TRABZONSPOR

Canlı anlatım (İKİNCİ YARI)

63' Trabzonspor öne geçti! GOL!  Vitor Hugo

56' Trabzonspor etkili geldi! Vida'nın hatalı pasında topla ilerleyen Nwakaeme'nin ceza yayından şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

48' Sağ kanattan Baker'ın kullandığı köşe vuruşunda Djaniny'nin kafa vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı. 

45' Mücadelede ilk yarı sona erdi. 

44' Nwakaeme'nin ceza sahasından şutunda önce Vida sonra Montero'ya çarpan top ağlarla buluştu. 

Gol (KK) - Francisco Montero

30' Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Aboubakar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi...

14' Beşiktaş'ta sakatlananarak oyundan çıkan Rıdvan'ın yerini N'Sakala'ya bıraktı.

3'  Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlanarak oyundan çıktı, yerine ise Baker girdi!

1' Mücadelede ilk yarı başladı. 

 

Beşiktaş - Trabzonspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny 

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