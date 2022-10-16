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Beşiktaş, Trabzospor'u 6 maçtır evinde yenemiyor

Beşiktaş, Trabzospor'u 6 maçtır evinde yenemiyor
Beşiktaş, Trabzospor'u 6 maçtır evinde yenemiyor

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken, siyah-beyazlıların rakibi karşısında iç sahadaki kazanamama serisi 6 maça çıktı.


Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 berberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19 yaparken Trabzonspor da 18 puana yükseldi. Rakibini sahasında en son 5 Kasım 2016 tarihinde mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada çıktığı 6 maçta da rakibine diş geçiremedi. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önündeki son 6 karşılaşmada Trabzonspor'a karşı 4 beraberlik alırken, 2 mücadeleden de yenilgiyle ayrıldı. Kara Kartal'ın mağlup olduğu 2 maçta da Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'ydı.

Bozhan Memiş - Samet Yalçın
 

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