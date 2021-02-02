Beşiktaş transferi 2 isimle kapattı

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a sahasında kaybederken, liderlik koltuğunu da Fenerbahçe'ye devretti. Ligin ikinci yarısı için özellikle forvet ve sağ bek transferine yoğunlaşan siyah-beyazlılar, iki mevkiye de takviye yaptı. Hücum hattında Aboubakar'a alternatif bir isim arayan Kara Kartal, Mandzukic ve Hulk'u listesine alırken, 2 oyuncunun transferinde başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlılar daha sonra Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun'u kiraladı. Beşiktaş'a geri dönen golcü oyuncu, ligin ikinci yarısında Aboubakar ile birlikte Kartal'ın gol ayağı olacak. Kartal'ın bir diğer transferi ise Eskişehirspor'un genç yıldızı Bilal Ceylan oldu. Sağ bek bölgesinde Rosier'e alternatif bir isim arayan Beşiktaş, aynı zamanda geleceğe yatırım yaparak 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kadro dışı isimlerden sadece Douglas kaldı

Transfer yapabilmek için limit açmak zorunda olan Beşiktaş, eldeki oyunculardan bazılarıyla yollarını ayırdı. Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in sözleşmesini fesheden siyah-beyazlılar, kadro dışı kalan bir diğer oyuncusu Jeremain Lens'i de Karagümrük'e kiralık olarak gönderdi. Lisansı çıkarılmayan Tyler Boyd ise Sivasspor'a gitti. Genç golcüsü Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralayan Beşiktaş, Oğuzhan Akgün, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya, Atamer Bilgin ve Atakan Üner'i de gelişim göstermeleri için farklı kulüplere kiraladı. Devre arasında takımdan ayrılması için birçok görüşme yapılan Douglas ise, kendisine gelen teklifleri değerlendirmedi. Bu futbolcu, ligin ikinci yarısında da kadro dışı olarak çalışmalarını takımdan ayrı şekilde sürdürecek.

Bozhan Memiş