Beşiktaş tribünlerinden oyuncak yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park'ta kronometreler 4.17'yi gösterirken yanlarında getirdikleri oyuncakları sahaya attı.

Yeşil sahanın oyuncaklarla dolması statta duygu dolu anlar oluştururken, Beşiktaşlı ve Antalyasporlu taraftarlar hep birlikte tezahüratlarda bulundu.

Sahaya atılan oyuncakların görevliler tarafından toplanmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu



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