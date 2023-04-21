Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın saat 19.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak.

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