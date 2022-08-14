Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı!

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan'ın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdehalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ghezzal fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 0-3

37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın Zinedine Ferhat'a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

45+3. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Alanyaspor'dan Targhalline'ye ceza sahası önünde faul yaptı. Alanyaspor'un kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçti. Direkt kaleyi düşünen Efkan'ın şutu fileleri havalandırdı. 1-3

80. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan arka kale direğine ortasında Efkan'ın kafa vuruşunu Saiss kale önünden çıkardı.

81. dakikada Oğuz Aydın'ın sol köşeden içeriye ortasında ters vuruş yapan Saiss meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-3

88. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topa yükselen Erencan Yardımcı'nın kafa vuruşu auta çıktı.

89. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Zinedine Ferhat'a Fernandes'in faulü sonrası hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı noktasına gelen Candeias meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 3-3

-------------------

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yasin Kol, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Corendon Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Balkovec, Furkan Bayır, Fatih Aksoy (Yusuf Özdemir dk. 60), Tayfur Bingöl (Oğuz Aydın dk. 60), Targhalline (Lusamba dk. 60), Fer (Doumbia dk. 60), Candeias, Efkan Bekiroğlu, Ferhat, Eduardo (Erencan Yardımcı dk. 78)

Yedekler: Marafona, Mevlja, İsmail Zehir, Mert Yusuf Torlak, Çağan Kayra Erciyas

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar (Kenan Karaman dk. 81 ?), Ghezzal (Boyd dk. 45), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 45), Gedson Fernandes (Kartal Kayra Yılmaz dk. 94 ?), N'Koudou (Rubio dk. 45), Weghorst

Yedekler: Emre Bilgin, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Muleka, Umut Meraş

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: N'Koudou (dk. 4), Salih Uçan (dk. 21), Ghezzal (dk. 31) (Beşiktaş), Efkan Bekiroğlu (dk. 48) Saiss (dk. 81 k.k.), Candeias (dk. 90 pen.) (C. Alanyaspor)

Kırmızı kart: Emrecan Uzunhan (dk. 37) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Fer, Fatih Aksoy, Candeias (C. Alanyaspor), N'Koudou, Emrecan Uzunhan, Wehghorst (Beşiktaş)