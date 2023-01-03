İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş: 'VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık'

Beşiktaş: 'VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık'
Beşiktaş: 'VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık'

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan VAR kayıtları sonrası Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada, “VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık” denildi.


Beşiktaş Kulübü, TFF tarafından Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık!
Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım:
''Şiddet yok abartıyor''; Hakem yorumu
''Ofsaytımsı''; Hakem yorumu değil.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.