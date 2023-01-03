Beşiktaş: 'VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık'

Beşiktaş Kulübü, TFF tarafından Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları açıklanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık!
Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım:
''Şiddet yok abartıyor''; Hakem yorumu
''Ofsaytımsı''; Hakem yorumu değil.”
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