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Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor

Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor
Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor

TFF tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

2' İlk atak girişimi Beşiktaş'tan geldi! Rıdvan sol kanattan kaleyi gördü, vuruşunda top farklı bir şekilde auta çıktı.

4' Antalyaspor'da Veysel maçın ilk kartını gören isim oldu.Sarı Kart - Veysel Sari

7' Beşiktaş'ta bu kez Kenan Karaman ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kornere çıktı.

10' Beşiktaş gole yaklaştı! Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Souza'nın önünde kaldı. Souza yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.
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Finalin ilk 11'leri:

Antalyaspor: "Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel."


Beşiktaş: "Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi."

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