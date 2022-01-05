Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR
Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
2' İlk atak girişimi Beşiktaş'tan geldi! Rıdvan sol kanattan kaleyi gördü, vuruşunda top farklı bir şekilde auta çıktı.
4' Antalyaspor'da Veysel maçın ilk kartını gören isim oldu.Sarı Kart - Veysel Sari
7' Beşiktaş'ta bu kez Kenan Karaman ceza sahası dışından kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kornere çıktı.
10' Beşiktaş gole yaklaştı! Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Souza'nın önünde kaldı. Souza yakın mesafeden vuruşunu yaptı ancak top çerçeveyi bulmadı.
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Finalin ilk 11'leri:
Antalyaspor: "Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel."
Beşiktaş: "Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi."