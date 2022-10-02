Beşiktaş, Vodafone Park'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş stada ulaştı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden yoğun taraftar desteği ve meşalelerle ayrılan siyah-beyazlı ekip, stada da taraftarlarının tezahüratları eşliğinde geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı derbide, futbolcular sahaya çıktığı anda alkışlarla karşılandı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Samet Yalçın



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