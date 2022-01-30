Beşiktaş yağmur altında çalıştı

Süper Lig'e verilen milli maç arasında Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor. Akşam yoğun yağmur altında çalışan siyah-beyazlılar, antrenmanın ilk 40 dakikalık bölümünü salonda yaptığı çalışmayla gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya inen siyah-beyazlılar, iki sahada yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Dinlendirilen Ghezzal çalışmada yer almazken, diğer futbolcular ise sahadaydı. Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların neşeli hareketleri dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu