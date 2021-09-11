Beşiktaş Yeni Malatyaspor Maç Anlatımı

BEŞİKTAŞ 2-0 YENİ MALATYASPOR

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sol kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde oluşan karambolde Vida'nın vuruşunda savunma kale önünden çıkardı.

5' Pjanic'in harika asistinde savunma arkasına sarkan Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.Gol - Michy Batshuayi

10' Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Alex Teixeira'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu kale önünde takip eden N'koudou ağlara gönderdi.Gol - Georges-Kevin N'Koudou

14' Beşiktaş'ta Pjanic, Haddadi'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Miralem Pjanic

20' Beşiktaş'ta sakatlanan Vida yerini Welinton'a bıraktı.Domagoj Vida - Welinton

25' Kaleci müthiş çıkardı! Teixeira'nın ceza yayından aşırtma şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

41' Sağ kanattan Yeni Malatyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte savunma topu uzaklaştırdı.

42' Beşiktaş'ta sakatlanan Alex Teixeira yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.Alex Teixeira - Can Bozdogan

45' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Pjanic'in kullandığı köşe vuruşunda Necip topu arkaya aşırttı. Arka direkte bomboş durumda olan Welinton topa istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

45' Hakemin düdüğü ile karşılaşmada ilk yarı sona erdi

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı

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Karşılaşmanın ilk 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, NKoudou, Batshuayi.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Sadık, Semih, Wallace, Haddadi, Mustafa, Aabid, Jospin, Ndong, Adem, Kubilay

Sergen Yalçın'dan 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Karagümrük karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ancak kırmızı kartla oyun dışında kalan Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra Necip Uysal'ı stoperde sahaya süren Sergen Yalçın, bu nedenle Welinton'u kenara aldı. Yalçın'ın bir değişikliği ise Larin-N'Koudou oldu. N'Koudou, 10. dakikada karşılaşmada skoru 2-0'a getiren isim olurken, Welinton ise dakikalar 20'yi gösterdiğinde sakatlanan Vida'nın yerine oyuna dahil oldu.

Sakatlığını atlatan Alex Teixeira 11'e döndü

Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığından kurtuldu ve Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'e döndü.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Beşiktaş formasını ilk kez giyen ve attığı golle galibiyeti getiren Alex Teixeira, bu mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmış ve antrenmanlara çıkmamıştı. Yoğun tedavi programı sonrasında iyileşen yıldız futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetişti ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu