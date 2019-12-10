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Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı biletleri yarın satışta

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı biletleri yarın satışta
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı biletleri yarın satışta

Süper Lig’in 15. haftasında eski yıldızı Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini yarın satışa çıkaracak.

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılarak 2. sıraya yükselen Beşiktaş, 15 Aralık Pazar günü taraftarı önünde eski yıldızı Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.  Siyah-beyazlı kulüp, zorlu karşılaşma öncesinde bilet satışına yarın başlayacak.

Saat 11.00'de satışa sunulacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265 TL

2. Kategori 250 TL

3. Kategori 225 TL

4. Kategori 215 TL

5. Kategori 180 TL

6. Kategori 165 TL

7. Kategori 110 TL

8. Kategori 100 TL

VIP: 750 TL

1903 A-E: 750 TL

1903 B-D: 825 TL

1903 C: 875 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

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