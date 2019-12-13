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Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 15. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İngiltere'den bu sabah saat 08.00'de dönen takımda dünkü maçta oynayan futbolculara izin verilirken, İstanbul'da kalan futbolcular, antrenmanda yer aldı. Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmadı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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