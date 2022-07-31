Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular; ısınma ve istasyon koşularıyla stretching çalışması yaparak başladıkları antrenmanı taktik çalışmayla noktaladı. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın da izlediği idman, yaklaşık bir saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 2 Ağustos Salı günü saat 17.30'da yapacağı çalışmayla başlayacak.