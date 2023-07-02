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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale ve dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ile 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Akşam antrenmanı basına açık olacak.
Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

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