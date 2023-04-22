Beşiktaş, yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyet ile birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı. Şenol Güneş'in öğrencileri bu süreçte MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor ve Hatayspor (hükmen) maçlarından 3 puan ile ayrılırken, Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarında ise 1 puana razı oldu.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bir sonraki hafta Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak.

Yunus Kılıç - Samet Yalçın



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