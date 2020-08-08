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Beşiktaş yönetiminin yarınki organizasyondan beklentisi yüksek

Beşiktaş yönetiminin yarınki organizasyondan beklentisi yüksek
Beşiktaş yönetiminin yarınki organizasyondan beklentisi yüksek

Bırakmam Seni kampanyası çerçevesinde yarın Vodafone Park'ta canlı yayın organizasyonu düzenleyecek olan Beşiktaş'ta yönetim, iş adamları ve taraftarların, önemli bir destek vereceğine inanıyor.

Beşiktaş'ta yarın gerçekleşecek olan canlı yayınla birlikte 'Bırakmam Seni' kampanyasının da seyri değişecek. 12 Haziran'da başlayan kampanyaya şu ana kadar SMS, havale-eft ve posta çeki gibi kanallarla 268 bin 753 adet destekle 10 milyon TL'nin üzerinde bağış toplandı. Kampanyada 2 ay geride kalırken, Başkan Ahmet Nur Çebi de birçok işadamından destek istedi. Yarın düzenlenecek olan organizasyonda siyah-beyazlı yönetim, önemli bir gelir elde edilmesini bekliyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunuculuğunu yapacağı gecede BKM oyuncuları da sahne alacak ve program saat 22.00'de Kanal D'den canlı yayınlanacak.

Bozhan Memiş

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