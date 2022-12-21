Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

8. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Barış Gök'ün yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ersin kornere çeldi.

9. dakikada Seyit Gazanfer'in sağ kanattan içeri çevirdiği topa kale önünde Kemal Rüzgar'ın vuruşunda meşin yuvarlak Necip Uysal'a çarparak filelere gitti. 0-1

15. dakikada Barış Gök'ün sol taraftan yaptığı ortada kale önünde Kemal Rüzgar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ersin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-2

43. dakikada sağ çaprazdan Rosier'nin içeri yaptığı sert ortada arka direkte Cenk'in yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

67. dakikada N'koudou'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

69. dakikada Gedson'un ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk'in kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2

73. dakikada ceza sahası içine sol çaprazdan giren N'koudou'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından ağlarla buluştu. 3-2

85. dakikada Rosier'nin pasında ceza yayı yakınlarında topla buluşan Weghorst'un düzeltip yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünsal, Anıl Usta

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Atiba (Tayyip Sanuç dk. 29), Salih Uçan (Weghorst dk. 46), Redmond, Muleka (N'koudou dk. 59), Dele Alli (Gedson dk. 29), Cenk Tosun

Yedekler: Mert Günok, Montero, Kerem Atakan Kesgin, Wellinton Souza, Masuaku, Tayfur Bingöl

Teknik Dierktör: Şenol Güneş

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer (Semih Karadeniz dk. 77), Mehmet Yiğit, Abdulsamet Burak, Barış Gök, Mehmet Alp Kurt, Bünyamin Balat (Ömer Uzun dk. 86 ?), Erkam Develi, Behlül Aydın (Mustafa Durak dk. 59), Mert Çapar (Enes Tubluk dk. 77), Kemal Rüzgar

Yedekler: Kadir Balcı, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Alpay Koçaklı, Hüseyin Erkan, Alican Özyürek

Teknik Sorumlu: Kemal Tosun

Goller: Kemal Rüzgar (dk. 9 ve 15) (Şanlıurfaspor), Cenk Tosun (dk. 67 ve 69), N'koudou (dk. 73), Weghorst (dk. 85) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor)

Bora Akyol - Samet Yalçın



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