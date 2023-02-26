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Beşiktaş'a Antalyaspor çelmesi

Beşiktaş'a Antalyaspor çelmesi
Beşiktaş'a Antalyaspor çelmesi

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR

Maçtan Dakikalar

 

29. dakikada sağ taraftan Fernando'nun ortasında arka direkte Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

45+6. dakikada sol taraftan Redmond'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Salih arkaya indirdi. Kale önünde Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

52' Redmond'un sağ kanattan yaptığı ortada top, Ataberk'te kaldı.

63' Redmond sağ kanattan içeri ortaladı. Doğrudan kaleye yönelen topu Ataberk kornere çeldi.

64' Umut Meraş sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Saiss'in kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

80' Redmond sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Tayyip Talha'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Devamında elle oynama nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

90' Karşılaşmanın sonunda en az 9 dakika daha oynanacak.

90' Ceza sahasında kalecinin müdahalesiyle Cenk yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90' 90+7' Cenk kullandığı penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.Kaçan Penaltı - Cenk Tosun

 

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Radmond, Muleka, Cenk Tosun
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Atiba, Kerem Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton, Semih Kılıçsoy, Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Antalyaspor: Atabek Dadakdeniz, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Fernando, Bünyamin Balcı, Ghacha, Ndao, Mehmedi
Yedekler: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Gerxhaliu, Ufuk Akyol, Emirhan Yılmaz, Enginalp Yamaç, Ege Bilsel, Emre Uzun, Erkin Kocakahya, Sinan Gümüş
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Sarı kart: Güray Vural (Antalyaspor)

 

 

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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