Beşiktaş'a evinde soğuk duş!

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

20. dakikada Rıdvan'ın ceza sahası içine yolladığı uzun topu savunma kafayla uzaklaştırırken top Welinton'un önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde topun gelişine yaptığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Ben Ouanes'in gelişine yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Doğucan'ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Spajic'in kafayla indirdiği topa yakın mesafeden şutunu çeken Muleka topu ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topu kontrol eden Muleka, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Ersin topu kornere çeldi.

32. dakikada rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahası içine giren Güven'in şutunda kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ghezzal'ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarırken, Batshuayi'nin kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

45+1. dakikada Hadergjonaj'ın kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Ben Ouanes'in aşırtma vuruşunda top Ersin'in üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

45'İlk yarı bitti

67. dakikada Josef'in pasıyla topla buluşan Emirhan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı şutta top üstten auta çıktı.

69. dakikada Emirhan'ın kendi yarı alanından getirdiği topu rakiplerini geçerek pasını NKoudou'ya aktardı.NKoudou'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı şutta kaleci Ertuğrul'un kurtarışıyla meşin yuvarlak kornere çıktı.

82. dakikada Umut Meraş'tan topu kapan Ben Ouanes, sağ çaprazdan ceza sahası içindeki Muleka'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin'in sağından ağlarla buluştu. 0-3

87. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Josef'in şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

90+5. dakikada sol taraftan Kenan'ın son çizgiye inerek orta yaptı. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks Taşcıoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Domagoj Vida (NKoudou dk. 62), Montero, Valentin Rosier, Josef, Pijanic (Larin dk. 83 ?), Rıdvan Yılmaz (Umut Meraş dk. 46), Ghezzal, Güven Yalçın (Emirhan İlkhan dk. 46), Batshuayi (Kenan Karaman dk. 62)

Yedekler: Emre Bilgin, Atiba, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Alex Teixeira

Teknik Direktör: Valerien İsmael

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Ryan Donk, Spajic (Brecka dk. 80), Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Mamadou Fall (Mabil dk. 80), Hajradinovic, Eysseric (Tunay Torun dk. 88 ?), Ben Ouanes (Aabid dk. 84 ?), Muleka (Umut Bozok dk. 88 ?)

Yedekler: Erdem Canpolat, Harun Tekin, Ahmet Engin, Feyzi Yıldırım

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Muleka (dk. 28 ve 82), Ben Ouanes (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Josef, Pjanic, Ersin, Vida, Montero (Beşiktaş), Muleka, Ben Ouanes, Spajic, Donk, Aabid (Kasımpaşa)

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın