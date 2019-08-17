Beşiktaş'a Sivas deplasmanında soğuk duş

D.G. SİVASSPOR 3-0 BEŞİKTAŞ

Canlı Anlatım

84' Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Caner Erkin'in çektiği şut savunmadan dönüyor.

82' Demir Grup Sivasspor takımı karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sergiy Rybalka'yı oyuna alarak kullanıyor.

82' Hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Mustapha Yatabare'nin pası ile sağ çaprazda topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekiyor ancak bu şutu kaleci Utku Yuvakuran kornere çelmeyi başarıyor.

76' GOOOLL!! Demir Grup Sivasspor, Emre Kılınç'ın attığı golle skoru 3-0 yapıyor.

75' Beşiktaş takımı karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Dorukhan Toköz'ün yerine Orkan Çınar'ı oyuna alarak kullanıyor.

74'Caner Erkin'in kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasa sol kanatta hareketlenen Umut Nayir için ofsayt bayrağı kalkıyor.

69'Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Erdoğan Yeşilyurt'un yerine Fernando Andrade'yi oyuna alarak kullanıyor.

69'Domagoj Vida'nın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Mert Hakan Yandaş'ın çektiği şutu kaleci Utku Yuvakuran kornere çelmeyi başarıyor.

65' Beşiktaş yarı alanının ortalarında sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'a sert müdahalede bulunan Caner Erkin, sarı kart görüyor.

64' Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Güven Yalçın'a sert müdahalede bulunan Isaac Cofie, sarı kart görüyor.

62' Aynı dakika içinde Umut Nayir, Ricardo Quaresma'nin yerine karşılaşmaya dahil oluyor.

54' GOOOLL!! Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'nin attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor.

52' Dorukhan Toköz'ün ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Adem Ljajic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

51' Mustapha Yatabare'nin Gary Medel'e yaptığı faulün ardından kaleyi cepheden gören bir yerden yaklaşık30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Adem Ljajic geçiyor. Ljajic'in çektiği şutu kaleci Muammer Yıldırım yumruklayarak uzaklaştırıyor.

45' Sakatlığı nedeni ile kaleci Mamadou Samassa karşılaşmaya devam edemiyor ve yerine Muammer Yıldırım karşılaşmaya dahil oluyor.

45'Gary Medel'in savunma arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Tyler Boyd, ceza sahası içerisinde kaleci Mamadou Samassa ile çarpışıyor. Bu pozisyonda her iki oyuncu da yerde kalarak sakatlık geçiriyor.



45' Emre Kılınç'ın Ricardo Quaresma'ya yaptığı faulün ardından ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Adem Ljajic geçiyor. Adem Ljajic'in çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

43'Topsuz alanda hakeme sözlü olarak yoğun itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş, sarı kart görüyor.

36' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Tyler Boyd'un çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

34' Marcelo Goiano'nun pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un çektiği şut kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

30'GOOOLL!! Demir Grup Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor.

26' Dorukhan Toköz'ün ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği sert şuta kaleci Mamadou Samassa iki hamlede sahip oluyor.

24'Hızlı gelişen Beşiktaş atağını sağ kanatta Ricardo Quaresma'ya faul yaparak durduran Ziya Erdal, sarı kart görüyor.

24'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Erdoğan Yeşilyurt geçiyor. Erdoğan Yeşilyurt'un ortasına arka direkte iyi yükselen Mustapha Yatabare'nin kafa vuruşunu çizgi üzerinde Caner Erkin uzaklaştırıyor.

21'Mustapha Yatabare'nin indirdiği topla sağ kanatta buluşan Mert Hakan Yandaş için ofsayt bayrağı kalkıyor.

17'Erdoğan Yeşilyurt'un pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Mustapha Yatabare'nin çektiği şut kaleci Utku Yuvakuran'da kalıyor.

15'Emre Kılınç'ın pası ile sağ kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ortasını Victor Ruiz uzaklaştırıyor.

6' Beşiktaş yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşu Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt ile paslaşarak kullanıyor. Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

4' Adem Ljajic, ara pasını savunma arkasına sarkan Güven Yalçın'a vermek istiyor ancak bu pas hızlı gidiyor ve top kaleci Mamadou Samassa'da kalıyor.

1' Maç başladı

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Beşiktaş'ın ilk 11'i: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Boyd, Güven Yalçın

Sivasspor'un ilk 11'i: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Hakan , Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Yatabare