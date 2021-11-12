Beşiktaş'a yeni takım otobüsü

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni otobüsünü içeren sponsorluk töreni Vodafone Park'ta gerçekleşti. Toplantıya Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar ve TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu katıldı.

Bu hafta sponsorluklar için bereketli bir haftada olduklarını belirten Mesut Urgancılar, "Bu yolculuğumuzun 8. yılı. Her alanda devam ediyor. Tüm sporcuların fiziki özellikleri farklı olduğu için otobüslerin iç tasarımı farklı. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Geçen sezon TEMSA'nın bize sağlamış olduğu maliyet 5 milyon TL civarındaydı. Sporda finansal sürdürebilirliklerde sponsorluklar olmazsa olmaz. Tüm sponsorluklarımız için asıl olan hep beraber bu yolculuğun tadını çıkarmak. Otobüsün masrafları, personel arkadaşların tamamı sponsorumuz tarafından karşılanıyor. Bu da iş birliğimizde yeni bir adım" diye konuştu.

Yeni sponsorluk çalışmaları için ise Urgancılar, "Şu anda artıdayız. Önümüzdeki süreçte yarınları oluşturma adında uzun süreli sponsorluk çalışmalarımız var. Yakında, bir yıl içerisinde hepimiz birlikte yaşayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından stadyumun önünde yeni otobüsün teslim yapıldı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

