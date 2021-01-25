İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi
Beşiktaş'daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

Beşiktaş’taki feci saldırıya ilgili zanlının kimliği tespit edildi. Polis ekipleri her yerde Hasan Hüseyin Y. zanlıyı arıyor.

Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı dehşet saçtı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen Rusya uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceldi. Kamera kayıtlarının ardından eşkali belli olan Hasan Hüseyin Y. isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

İLGİLİ HABER
Beşiktaşta kağıt toplayıcısı dehşet saçtı: 3 yaralı Beşiktaş'ta kağıt toplayıcısı dehşet saçtı: 3 yaralı

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.