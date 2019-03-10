Beşiktaş'ı 90+3'te Kagawa kurtardı

Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, 75. dakikada oyuna dahil olduğu Konyaspor maçında, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getirdi. Kagawa'nın Beşiktaş formasıyla rakip kaleye çektiği 3 şutu da gol olarak tabelaya yansıdı.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kagawa, Atiker Konyaspor maçında takımını ipten aldı. 75. dakikada Adem Ljajic'in yerine oyuna dahil olan Japon oyuncu, 90+3. dakikada attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu. Siyah-beyazlı formayla tanıştığı ilk maç olan Antalyaspor müsabakasında oyuna dahil olduktan sadece 18 saniye sonra golle tanışan ve aynı maçta bir de serbest vuruştan gol atan Kagawa, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Japon oyuncu, siyah-beyazlı formaya ligde rakip kaleye çektiği 3 şut da tabelaya gol olarak yansıdı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic'in ortasında ceza sahası içinde Lens'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntışı'dan döndü.

14. dakikada Burak Yılmaz'ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Miloseviç'in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

24. dakikada Ljajic'in kafa ile indirdiği topta Lens'in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.

34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

53. dakikada Lens'in rakibini çalımlayarak sol çaprazdan çektiği şut, kaleci Serkan'dan döndü.

58. dakikada Konyaspor orta sahasındaki hatayı değerlendirerek topu kapan Adriano, ceza alanı içine girip çektiği sert şutu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Ljajic'in kullandığı korner vuruşunda Gökhan'ı ön direkte yaptığı kafa vuruşu önce direğe ardından da Konyasporlu Volkan'a çarparak dışarı çıktı.

72. dakikada Quaresma'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruş, kaleci Serkan'dan döndü.

75. dakikada Konyaspor'da Hadziahmetoviç'in savunma arkasına gönderdiği topta Fofana, yaptığı aşırtma vuruş ile takımına beraberliği getiren golü attı. 2-2

78. dakikada Gökhan'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Kagawa'nın şutunu son anda Serkan kornere çeldi.

90+3. dakikada Ali Turan'ın hatasını iyi değerlendiren Adriano kaptığı topu Kagawa ile buluşturdu. Sol çaprazdan ceza alanı içine giren Kagawa, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 3-2

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Adirano, Medel, Atiba, Quaresma, Lens, Ljajic, Burak Yılmazx

Yedekler: Utku, Ersin, Oğuzhan, Roco, Mustafa, Güven, Kagawa, Caner, Muhayer, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Volkan, Filipovic, Jevtovic, Opanasenko, Ömer Ali, Traore ? (Hadziahmetoviç dk. 36 ?), Miloseviç, Mücahit Can

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali Turan, Zuta, Jonsson, Ali Çamdalı, Fofana

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ljajic (dk. 14), Burak Yılmaz (dk. 34) (Beşiktaş), Ömer Ali (dk. 20) (A.Konyaspor)

Sarı kartlar: Ljajic, Necip (Beşiktaş), Mücahit Can, Filipovic (A.Konyaspor)

Şenol Güneş ıslıklandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesinde isimler anons edilirken, bazı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Atiker Konaspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı taraftarlar Teknik Direktörleri Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Müsabaka öncesi kadrolar okunurken sıra Güneş'e geldiği zaman tribündeki bazı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi. Deneyimli teknik adamın A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin açıklanmasının ardından bazı taraftarlar Şenol Güneş'in bu kararına sosyal medya üzerinden tepkide bulunmuştu.

Taraftarlardan Guti tezahüratları

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra ismi geçen adaylardan Yardımcı Antrenör Guti Hernandez'e siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı ile anlaşmasının ardından takımın başına geçmesi muhtemel adaylar arasında gösterilen Guti Hernandez'e taraftarlar destekte bulundu. Süper Lig'in 25. haftasında Vodafone Park'ta oynanan A. Konyaspor maçında Yardımcı Antrenör Guti'ye siyah-beyazlı taraftarlar tezahüratlarda bulundu.

Necip Uysal, 30 gün sonra sahada

Ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunmasına rağmen gördüğü sarı kart nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyen Necip Uysal, Konyaspor maçında 11'de görev aldı. Necip, 30 gün sonra siyah-beyazlı formasına kavuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlı takımının tecrübeli oyuncularından Necip Uysal, 30 gün sonra formasına kavuştu. Ligin 23. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında, yedek soyunmasına rağmen Dirar ile yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart gören Necip, geçen hafta oynanan Kayserispor maçında cezası nedeniyle forma giyememişti. Siyah-beyazlı formayı en son 9 Şubat tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Bursaspor maçında sırtına geçiren 28 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından Konyaspor maçında ilk 11'de görev verildi.

Adem Ljajic bu sezonki 5. golünü attı

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic, A. Konyaspor maçında kaydettiği golle bu sezonki 5. kez gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında A. Konyaspor ile mücadele eden Beşiktaş'a 1-0 öne geçiren golü Sırp futbolcu Adem Ljajic kaydetti. Müsabakanın 14. dakikasında sahneye çıkan Ljajic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve bu sezonki 5. golünü attı.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 23 yaşındaki futbolcu; 18 Süper Lig ve 5 de UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere 23 maçta forma giydi ve 5 kez rakip fileleri havalandırdı, 6 da asist yaptı. Başarılı futbolcu bu gollerin hepsi ise ligde kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Adem Ljajic 74. dakikada yerini Shinji Kagawa'ya bıraktı.

Vodafone Park'ta gol anonsları Serap Öztürk'ten

Beşiktaş-Konyaspor maçında atılan gollerin anonsu Serap Öztürk adlı kadın bir taraftar yaptı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş - Konyaspor maçında siyah-beyazlıların golünden sonra kadın bir taraftar anons yaptı. Sosyal medyada yapılan bir yarışma sonrasında Serap Öztürk adlı taraftar buna hak kazandı. Serap Öztürk, Vodafone Park'taki maçta siyah-beyazlıların ilk golünde sonra fileleri havalandıran Adem Ljajic'i anons etti.

Burak Yılmaz'dan son 3 maçta 3 gol, 1 asist

Beşiktaş'ın başarılı forveti Burak Yılmaz, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor. Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye 2 gol, Konyaspor'a 1 gol atarken, Kayserispor'u ise boş geçmişti.

Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı.

Quaresma ile Medel arasında tartışma

Konyaspor maçının ilk yarısında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma ile Medel arasında kısa süreli tartışma çıktı. Adriano ikili arasına girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Konyaspor, Vodafone Park'ta karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Quaresma ile Medel arasında tartışma yaşandı. Müsabakanın ilk yarısında yaşanan olay serbest vuruş sırasında yaşandı. Daha sonra araya giren Adriano kavganın büyümesine engel oldu.

Olayın ardından serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Beşiktaş ligin ikinci yarısında hiç kaybetmedi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 3 de beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında Beşiktaş, rakiplerine 3 puan vermedi. Bu süreçte 8 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar 5 kez rakiplerini mağlup ederken, 3 kez de berabere kaldı. Kartal; Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Yeni Malatyaspor ve Konyaspor'u mağlup ederken, BB Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu 8 maçta 22 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

Beşiktaş - Konyaspor maçını 24 bin 392 taraftar izledi

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Vodafone Park'ta oynanan lig maçını 24 bin 392 biletli seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı A. Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu mücadeleyi Vodafone Park'ta izlemeye 24 bin 392 biletli taraftar geldi. Müsabaka boyunca susmayan siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.

Beşiktaş tribünlerinden Ankaragücü'ne destek

Beşiktaşlı taraftarlar, vefat eden iki Ankaragücülü taraftarlar için ‘Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açtı.

Beşiktaş tribünleri geçtiğimiz günlerde Antalya deplasmanı dönüşünde kazada vefat eden Ankaragücülü taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ü unutmadı. Vodafone Park'ta oynanan Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarlar, ‘Acının rengi olmaz başınız sağ olsun Ankaragücü' pankartı açarak destekte bulundu.

Beşiktaş taraftarlarından Fikret Orman ve Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş taraftarları, Konyaspor maçında ‘Söylesene Fikret Başkan bu takım niye oynamıyor', ‘Şenol Güneş Beşiktaş nerede', ‘Şenol istifa' ve ‘Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 3-2 mağlup ederken, siyah-beyazlı taraftarlar yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar Başkan Fikret Orman'ı istifa davet ederken, ‘Söylesene Fikret başkan bu takım niye oynamıyor' ve ‘Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundu. A Milli Futbol Takımı ile anlaştığı için eleştirilen Teknik Direktör Şenol Güneş için ise ‘Şenol Güneş Beşiktaş nerede' ve ‘Şenol istifa' tezahüratları yapıldı. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca, ‘Beşiktaş kimsenin çiftliği' diye bağırdı.

Güven Mert Ercan - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu