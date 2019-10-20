Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 8547 oyun 5009'unu alarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, sonuçların açıklanmasının ardından genel kurulda konuşma yaptı. Herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş bugün yeni bir döneme girmiştir, yeni bir ufka açılmıştır. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan, hedefi Beşiktaş'ı yukarıya taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, günümüz parlak. Beşiktaş'ın şerefi, namusu dik duruşu bize emanet, hiç merak etmeyin. Zor günlerin yanında güzel günlerimiz de olacak. Hepsini beraber yaşamaya hazır mısınız? Bizler vazifeyi teslim alıyoruz ve yarın sabahtan itibaren Beşiktaş için çok güzel şeyler olacağının sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.
“Tek başımıza yürümeyeceğiz”
Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte çok çalışacaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Arkadaşlarıma, ‘Evlerinizle vedalaşın, çocuklarınızı öpün, valizlerinizi hazırlayın' dedim, onlar da sağolsun kırmadılar. Beşiktaş genel kurulu, bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını ispatlamıştır. Bana oy veren de vermeyen de benim için değerlidir. Helali hoş olsun. Biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Genel kurulla, taraftarla, bütün kurullarla beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı Beşiktaş için mücadele edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından tezahüratlar eşliğinde yönetim kuruluyla birlikte fotoğraf çektirdi.
En yakın rakibinie 2026 oy fark attı
Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009'unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. Başkanı oldu. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti. Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı. 20 sandığın sonuçları şu şekilde:
1. sandık
Ahmet Nur Çebi: 211
Serdal Adalı: 176
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz:
Boş: 0
2. sandık
Ahmet Nur Çebi: 260
Serdal Adalı: 170
Hürser Tekinoktay: 22
Geçersiz: 3
Boş: 0
3. sandık
Ahmet Nur Çebi: 250
Serdal Adalı: 153
Hürser Tekinoktay: 25
Geçersiz: 1
Boş: 0
4. sandık
Ahmet Nur Çebi: 231
Serdal Adalı: 142
Hürser Tekinoktay: 23
Geçersiz: 3
Boş: 0
5. sandık
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 140
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 1
Boş: 1
6. sandık
Ahmet Nur Çebi: 192
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 26
Geçersiz: 1
Boş: 0
7. sandık
Ahmet Nur Çebi: 233
Serdal Adalı: 157
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 0
Boş: 0
8. sandık
Ahmet Nur Çebi: 203
Serdal Adalı: 145
Hürser Tekinoktay: 24
Geçersiz: 0
Boş: 0
9. sandık
Ahmet Nur Çebi: 215
Serdal Adalı: 177
Hürser Tekinoktay: 15
Geçersiz: 0
Boş: 1
10. sandık
Ahmet Nur Çebi: 186
Serdal Adalı: 172
Hürser Tekinoktay: 27
Geçersiz: 0
Boş: 0
11. sandık
Ahmet Nur Çebi: 261
Serdal Adalı: 163
Hürser Tekinoktay: 34
Geçersiz: 0
Boş: 0
12. sandık
Ahmet Nur Çebi: 280
Serdal Adalı: 152
Hürser Tekinoktay: 46
Geçersiz: 2
Boş: 2
13. sandık
Ahmet Nur Çebi: 378
Serdal Adalı: 71
Hürser Tekinoktay: 47
Geçersiz: 0
Boş: 1
14. sandık
Ahmet Nur Çebi: 342
Serdal Adalı: 114
Hürser Tekinoktay: 44
Geçersiz: 1
Boş: 1
15. sandık
Ahmet Nur Çebi: 312
Serdal Adalı: 94
Hürser Tekinoktay: 46
Geçersiz: 0
Boş: 0
16. sandık
Ahmet Nur Çebi: 247
Serdal Adalı: 101
Hürser Tekinoktay: 24
Geçersiz: 0
Boş: 0
17. sandık
Ahmet Nur Çebi: 193
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 20
Geçersiz: 0
Boş: 0
18. sandık
Ahmet Nur Çebi: 217
Serdal Adalı: 175
Hürser Tekinoktay: 24
Geçersiz: 0
Boş: 0
19. sandık
Ahmet Nur Çebi: 297
Serdal Adalı: 184
Hürser Tekinoktay: 21
Geçersiz: 0
Boş: 0
20. sandık
Ahmet Nur Çebi: 287
Serdal Adalı: 129
Hürser Tekinoktay: 14
Geçersiz: 0
Boş: 0
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