Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda 8547 oyun 5009'unu alarak siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, sonuçların açıklanmasının ardından genel kurulda konuşma yaptı. Herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Beşiktaş bugün yeni bir döneme girmiştir, yeni bir ufka açılmıştır. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan, hedefi Beşiktaş'ı yukarıya taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, günümüz parlak. Beşiktaş'ın şerefi, namusu dik duruşu bize emanet, hiç merak etmeyin. Zor günlerin yanında güzel günlerimiz de olacak. Hepsini beraber yaşamaya hazır mısınız? Bizler vazifeyi teslim alıyoruz ve yarın sabahtan itibaren Beşiktaş için çok güzel şeyler olacağının sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Tek başımıza yürümeyeceğiz”

Yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte çok çalışacaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, “Arkadaşlarıma, ‘Evlerinizle vedalaşın, çocuklarınızı öpün, valizlerinizi hazırlayın' dedim, onlar da sağolsun kırmadılar. Beşiktaş genel kurulu, bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını ispatlamıştır. Bana oy veren de vermeyen de benim için değerlidir. Helali hoş olsun. Biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Genel kurulla, taraftarla, bütün kurullarla beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Bundan sonra herkesin birbirine sarıldığı Beşiktaş için mücadele edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.Ahmet Nur Çebi, konuşmasının ardından tezahüratlar eşliğinde yönetim kuruluyla birlikte fotoğraf çektirdi.

En yakın rakibinie 2026 oy fark attı

Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009'unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. Başkanı oldu. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti. Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı. 20 sandığın sonuçları şu şekilde:

1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz:

Boş: 0

2. sandık

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

Geçersiz: 3

Boş: 0

3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

Geçersiz: 1

Boş: 0

4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Geçersiz: 3

Boş: 0

5. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 1

Boş: 1

6. sandık

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

Geçersiz: 1

Boş: 0

7. sandık

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0

8. sandık

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

9. sandık

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz: 0

Boş: 1

10. sandık

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

Geçersiz: 0

Boş: 0

11. sandık

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

Geçersiz: 0

Boş: 0

12. sandık

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 2

Boş: 2

13. sandık

Ahmet Nur Çebi: 378

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

Geçersiz: 0

Boş: 1

14. sandık

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

Geçersiz: 1

Boş: 1

15. sandık

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 0

Boş: 0

16. sandık

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

17. sandık

Ahmet Nur Çebi: 193

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0

18. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 175

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

19. sandık

Ahmet Nur Çebi: 297

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 21

Geçersiz: 0

Boş: 0

20. sandık

Ahmet Nur Çebi: 287

Serdal Adalı: 129

Hürser Tekinoktay: 14

Geçersiz: 0

Boş: 0

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