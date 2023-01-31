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Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sonlandı
Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sonlandı

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kartal’ın Spor Toto Süper Lig’de 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.


Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kartal, Karagümrük mücadelesi öncesinde ligde çıktığı son 5 karşılaşmada Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup etmişti.
Siyah-beyazlılar, bu sezon Şenol Güneş önderliğinde çıktığı 9 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puan topladı.

Yunus Kılıç - Samet Yalçın
 

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