İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin

Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin
Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin

Beşiktaş Kulübü’nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL olduğu ifade edildi.

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Üyesi Cem Sezgin tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın toplam borcu 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle 6 milyar 264 milyon 803 bin 267 TL. Cem Sezgin yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını, Bankalar Konsorsiyumu ile yapılan sözleşmeyi ve Beşiktaş'ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi. Kulübün toplam alacağı 413 milyon 70 bin 436 TL olurken, toplam borç-alacak farkı ise 5 milyar 692 milyon 761 bin 438 TL oldu. 

İLGİLİ HABER
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı
İLGİLİ HABER
Tevfik Yamantürk: Maalesef başkanımızla bu görüşmeleri bitirdik, bana yardımcısını yolluyor Tevfik Yamantürk: 'Maalesef başkanımızla bu görüşmeleri bitirdik, bana yardımcısını yolluyor'

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.