Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı. Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.

Bora Akyol - Yunus Kılıç- Mehmet Şirin Topaloğlu



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