Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Kadroda korona virüse yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Hasic ve sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou yer almadı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Denizli'ye götüreceği oyuncular şu şekilde:

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Valentin Rosier

Francisco Montero

Erdoğan Kaya

Fabrice Nsakala

Wellinton Souza

Domagoj Vida

Rıdvan Yılmaz

Josef De Souza

Oğuzhan Özyakup

Atiba Hutchinson

Necip Uysal

Adem Ljajic

Dorukhan Toköz

Kartal Yılmaz

Güven Yalçın

Vincent Aboubakar

Cyle Larin

Rachid Ghezzal

Gökhan Töre