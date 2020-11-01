İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatya | Canlı anlatım

Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatya | Canlı anlatım
Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatya | Canlı anlatım

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 YENİ MALATYA

Maçtan dakikalar

36' Oğuzhan Özyakup'un sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Wallace'a çarpan top Abdulsamed Damlu'da kalıyor.

28' Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Rachid Ghezzal'ın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

24' Dorukhan Toköz'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta pozisyonu iyi takip eden Zeki Yavru'ya çarpan top kornere gidiyor.

16' Vincent Aboubakar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.

10' Atiba Hutchinson'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Cyle Larin için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

6' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Zeki Yavru kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

1' Ve maç başladı

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Kubilay, Acquah, Cueva, Ahmed, Tetteh

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.