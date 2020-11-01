Beşiktaş'ın konuğu Yeni Malatya | Canlı anlatım

BEŞİKTAŞ 0-0 YENİ MALATYA
Maçtan dakikalar
36' Oğuzhan Özyakup'un sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında Wallace'a çarpan top Abdulsamed Damlu'da kalıyor.
28' Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Rachid Ghezzal'ın kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.
24' Dorukhan Toköz'ün pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşta pozisyonu iyi takip eden Zeki Yavru'ya çarpan top kornere gidiyor.
16' Vincent Aboubakar'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gidiyor.
10' Atiba Hutchinson'ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Cyle Larin için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
6' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Zeki Yavru kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
1' Ve maç başladı
İlk 11'ler
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih, Hafez, Youssouf, Kubilay, Acquah, Cueva, Ahmed, Tetteh